Senado aprova projeto contra bullying A Comissão de Educação do Senado aprovou projeto que obriga as escolas a prevenir e combater o bullying. Ele segue direto para a Câmara, salvo se for feito recurso de pelo menos 10% dos senadores para que haja votação em plenário. A proposta, de Gim Argello (PTB-DF), é incluir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), entre as obrigações das instituições de ensino, "promover ambiente seguro, adotando estratégias de prevenção e combate ao (...) bullying".