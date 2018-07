Senado aprova projeto que simplifica processo de visto

O senador Jorge Viana (PT-AC), relator do projeto na Comissão de Relações Exteriores (CRE), disse que o projeto altera o Estatuto do Estrangeiro, de 1980, para tornar mais rápido o processo de obtenção do turista. "O projeto tem como principal objetivo reduzir a burocracia, bem assim as dificuldades enfrentadas por estrangeiros que almejam visitar o Brasil", afirmou.

Segundo Viana, além de estimular o turismo, a medida também visita a permitir que o Brasil dispute mercado com outros destinos. "Assim, é necessário investimento em capacitação de mão de obra, em informação ao visitante, em infraestrutura e na desburocratização do acesso ao território nacional", avaliou.