Senado aprova R$1,5 bi para vítimas de enchente e gripe H1N1

Aprovadas sem emendas, as matérias vão agora para promulgação, segundo a Agência Senado.

A MP 461/2009 disponibiliza crédito de 300 milhões de reais ao Ministério da Integração para socorro e assistência às vítimas das enchentes no último verão.

Já a MP 463/09 abre crédito extraordinário a vários órgãos do Poder Executivo, no valor de 1,2 bilhão de reais. Deste valor, 129,8 milhões de reais foram destinados para o combate e prevenção da gripe H1N1 no país.

De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, a gripe H1N1 contagiou 977 pessoas no Brasil, causando uma morte.

(Por Hugo Bachega)