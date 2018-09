Senado aprova sociologia e filosofia no Ensino Médio

O Senado aprovou nesta quinta-feira, 8, projeto de lei que inclui filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias no ensino médio. Como o texto já havia recebido aval na Câmara, segue agora para sanção presidencial. A senadora Ideli Salvatti (PT-SC), segundo a Agência Senado, elogiou a volta das duas disciplinas ao ensino médio - elas foram substituídas, durante o regime militar, por Educação Moral e Cívica. "As duas disciplinas permitem à juventude acessar todas as matérias do conhecimento, permitem que se formem conceitos, caráter moral, e que as pessoas tenham uma visão humanista", disse a senadora.