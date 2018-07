Senado aprova taxas menores para o Fies

As taxas de juros do Programa de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) poderão ser atualizadas e reduzidas. A Comissão de Educação do Senado aprovou regras que permitem a redução do que é cobrado, caso porcentuais fixados determinados na época do contrato sejam superiores às novas taxas adotadas pelo governo. O projeto agora será votado no Plenário. Criado em 1999, o Fies já atendeu 500 mil estudantes.