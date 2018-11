Senado discutirá reintegração do Pinheirinho

Autores dos convites, os senadores Paulo Paim (PT-RS), presidente da CDH, e Eduardo Suplicy (PT-SP), querem ouvir ainda outras 11 pessoas, entre elas o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, Alvaro Batista Camilo, líderes comunitários e vítimas.

No requerimento, os senadores solicitam ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e outras autoridades que adotem as providências necessárias à proteção da integridade física de todas as vítimas do episódio ouvidas pela Promotoria e de seus familiares.

Na reunião desta segunda-feira, a comissão também aprovou requerimento dos senadores Aloysio Nunes (PSDB-SP) e Paulo Paim convidando para ouvir os depoimentos dos agricultores José Pereira Gonçalves e Rita Silva sobre os atos de desocupação da Fazenda Sálvia, no Distrito Federal. Os senadores informam que eles estavam entre as famílias vítimas de violência "e do abuso de poder da Polícia Militar do Distrito Federal", na desocupação da área.