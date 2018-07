Senado elege petista Anibal Diniz para a vice-presidência da Casa

Diniz foi escolhido nesta quarta pela bancada do PT, que tem a prerrogativa de indicar um nome para a primeira vice-presidência.

Por 61 votos a 4, os senadores chancelaram a indicação dos parlamentares petistas e oficializaram a condução de Diniz ao cargo.

Na ausência do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), é o vice-presidente quem irá conduzir as votações e reuniões da mesa, por exemplo.

Diniz assumiu a vaga de senador em 2010, após a renúncia de Tião Viana (PT), que se elegeu governador do Acre.

O senador de 49 anos, que ajudou na formação do PT no Estado, trabalhou por 12 anos para o governo acreano como assessor e secretário de comunicação nos mandatos dos petistas Jorge Viana e Binho Marques.

Nascido na pequena Luiziânia, no Paraná, em 1962, Diniz mudou-se para o Acre pouco antes de completar 15 anos, junto com os pais, pequenos agricultores.

Formado em história, diz que conheceu personagens centrais para sua conversão à política no tempo em que viveu no seminário Sena Madureira, até 1981.

