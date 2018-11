Senado empossa Jader Barbalho após decisão do STF

Apesar da decisão do STF ter ocorrido em março, apenas no último dia 14 a suprema corte atendeu o pedido específico de Barbalho, que estava impedido de assumir o cargo por ter renunciado ao Senado em 2001, após uma série de denúncias.

A liberação da posse de Jader, que concorreu nas eleições do ano passado com o registro cassado, foi decidida com o voto de minerva do presidente do STF, ministro Cezar Peluso.

A lei da Ficha Limpa, de iniciativa popular, determina a suspensão dos direitos políticos por oito anos de candidatos que tenham renunciado para escapar de processo de cassação.

A posse de Barbalho ocorreu numa cerimônia rápida, no gabinete da presidência da Casa, após reunião da mesa diretora. Ele foi empossado pela presidente em exercício, Marta Suplicy (PT-SP).

O paraense assume a cadeira antes ocupada por Marinor Brito (PSOL-PA), que tinha assumido o cargo mesmo tendo número inferior de votos que o peemedebista.

Com a posse de Jader, o PMDB, partido do vice-presidente da República, Michel Temer, e que já tem a maior bancada do Senado, passará de 17 para 18 senadores.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)