Senado francês descarta CPI para investigar acidente Antes de depositar uma coroa de flores nas águas da Baía de Guanabara em homenagem aos mortos no voo 447 da Air France, o presidente do Senado da França, Gérard Larcher, descartou hoje no Rio a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o acidente envolvendo a companhia aérea francesa. "Até o momento atual nosso sentimento é que tudo tem sido conduzido de forma correta pelo BEA (Escritório de Investigações e Análises sobre a Aviação Civil da França)", disse o senador.