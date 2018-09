A proposta do DEM de 560 reais, votada após a derrubada dos 600 reais do PSDB, recebeu 54 votos contrários e 19 favoráveis com 4 abstenções.

Há ainda um pedido de modificação, também por parte da oposição, do artigo terceiro da proposta, que prevê que anualmente o novo valor será definido por decreto presidencial, seguindo a fórmula aprovada em lei.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro, Leonardo Goy e Maria Carolina Marcello)