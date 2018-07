Senado rejeita recondução de Figueiredo na ANTT

A recondução foi rejeitada por 36 senadores, enquanto 31 foram favoráveis e um se absteve.

A rejeição à recondução de Figueiredo no comando da agência reguladora acontece em um momento de atrito entre a base aliada e o governo da presidente Dilma Rousseff, tornada pública após deputados do PMDB assinarem um manifesto em que reclamam da predominância do PT no governo.

"É menos a ANTT e mais problemas na base. O governo foi derrotado pela base aliada", disse o senador Lindbergh Farias (PT-RJ).

"Não foi um recado, foram vários recados. Do PMDB centralmente", acrescentou.

