Senado se solidariza com opositores cubanos

Sob comando do presidente do colegiado, senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), os senadores da Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovaram ontem voto de solidariedade aos presos políticos cubanos. O voto foi proposto pelo líder do PSDB, Arthur Virgilio (AM), que tachou de "desastrosas" as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o tema.

O presidente brasileiro classificou como "insanidade" a prática de greve de fome, forma de protesto usada pelo jornalista cubano Guillermo Fariñas para pedir a libertação de 26 presos políticos doentes. Além disso, ele comparou os presos políticos cubanos com criminosos comuns."Imagine se todos os bandidos presos em São Paulo entrassem em greve de fome e pedissem libertação", disse.

Os comentários do presidente também causaram constrangimento entre seus políticos aliados. O senador Eduardo Suplicy (PT-SP) chegou a aconselhar Lula, em discurso em plenário, a falar com os irmãos Castro sobre a importância "de se respeitar os direitos humanos, as liberdades democráticas e a liberdade de expressão em todo e qualquer país". Suplicy também relembrou nomes de líderes mundiais - entre eles o próprio Lula - que fizeram jejum "para alcançar objetivos importantes" e ressaltou que nos documentos de fundação do PT está registrado que o partido lutaria pela "extinção dos mecanismos ditatoriais que reprimem e ameaçam a maioria da sociedade".

Segundo Virgílio, Lula "coloca por terra" a "boa imagem internacional" do país ao "se tornar parceiro e protetor de ditaduras". "É difícil encontrar algum regime autoritário com o qual o governo brasileiro não tenha boas relações", disse.

Com a polêmica, a Comissão de Relações Exteriores adiou para a próxima semana a indicação de José Antonio Marcondes de Carvalho para o cargo de embaixador brasileiro em Caracas, na Venezuela. O pedido de adiamento partiu do senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), que também criticou as relações do Brasil com o presidente Hugo Chávez, considerado por ele como "antidemocrático".