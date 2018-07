Senador defende ampliação do Enade e nota no diploma Em meio ao debate sobre como evitar distorções nos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), o senador e ex-ministro da Educação Cristovam Buarque (PDT-DF) defende que todos os universitários façam a prova e a nota do aluno conste no diploma. "Da forma como é hoje, o Enade é como Enem (Exame Nacional do Ensino Médio): os dados falsificam a realidade, porque só os melhores fazem a prova", afirma o ex-ministro, que foi candidato a presidente da República em 2006.