Senador Edward Kennedy é hospitalizado nos EUA

O senador americano Edward Kennedy foi levado às pressas para o hospital neste sábado depois de sofrer "convulsões", segundo informações de seu gabinete. Relatos anteriores falavam de um possível derrame. Kennedy foi levado de ambulância para o hospital da cidade de Cape Cod e depois transferido de helicóptero para o Massachusetts General Hospital, em Boston, onde passará por uma bateria de exames. O senador democrata, de 76 anos, estava em sua casa na cidade de Cape Cod, no Estado de Massachusetts. Ted Kennedy, como é conhecido, é irmão mais novo do presidente John F. Kennedy, que foi assassinado em 1963. Na corrida eleitoral deste ano à Casa Branca, ele manifestou apoio a Barack Obama. Ele é o segundo parlamentar que mais tempo serviu no Senado americano. Ele foi eleito senador por Massachusetts em novembro de 1962 para substituir seu irmão, que foi eleito presidente em 1960. Desde então, Ted Kennedy foi reeleito sete vezes. Barack Obama descreveu Ted Kennedy como "um gigante na história política americana". "Ele fez mais pelo Sistema de Saúde que qualquer outra pessoa na História", afirmou Obama. O candidato republicano à presidência americana, John McCain, descreveu Kennedy como um "lendário legislador".