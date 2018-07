Senador entra com mandado de segurança sobre royalties no STF

O Congresso aprovou na noite de quarta, por ampla maioria de votos de deputados e senadores, o pedido de urgência para analisar o veto da presidente a uma nova fórmula de distribuição dos royalties. O veto da presidente deve ser apreciado em uma nova sessão conjunta da Câmara e do Senado na próxima semana.

Feito depois de uma reunião com o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), o mandado alega, com base no artigo 66 da Constituição, que não cabe pedido de urgência para analisar vetos presidenciais.

A medida inclui ainda um pedido para que a distribuição do mandado de segurança seja por prevenção --vá direto a um determinado ministro e não eletrônica, que é aleatória--, para Luiz Fux, alegando que o ministro do STF, que é do Rio de janeiro, já tem em seu gabinete processo sobre o tema.

Mais cedo, o deputado federal Alessandro Molon (PT-RJ) também protocolou no Supremo um pedido de liminar buscando a nulidade da sessão do Congresso em que foi aprovada a urgência.

A presidente vetou no fim de novembro a mudança aprovada no Congresso dos percentuais de distribuição dos royalties de petróleo dos contratos já em vigor, atendendo a reivindicações dos Estados e municípios produtores, que teriam perda de arrecadação.

