Senador quer CPI sobre políticas para a Amazônia

O senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) anunciou nesta sexta-feira, 6, no Senado, que na segunda-feira, 9, vai começar a colher assinaturas para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as políticas federais de fronteira, indigenista e fundiária para a Amazônia. "Há muita picaretagem na região, por parte de ONGs (Organizações Não-Governamentais) desonestas, de compradores de floresta, de grupelhos brasileiros e estrangeiros com interesses escusos. É preciso passar pente fino nas políticas da Amazônia para que ela continue brasileira", argumentou o senador, segundo a Agência Senado.