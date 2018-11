Senador quer intervenção a favor da avó de Sean Sem se referir à batalha judicial que terminou com a concessão da guarda e a autorização para o pai biológico David Goldman viver com seu filho Sean nos Estados Unidos, o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Cristovam Buarque (PDT-DF), disse hoje que vai procurar os ministros Celso Amorim, das Relações Exteriores, e Paulo Vannuchi, dos Direitos Humanos, para defender o direito da avó do garoto, Silvana Bianchi, de ter notícias do neto.