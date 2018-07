Em pronunciamento ontem no plenário do Senado, a senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) lembrou os 78 anos da conquista do voto feminino no Brasil, comemorado na terça-feira. "Devemos fazer uma reflexão sobre a necessidade, a importância e a urgência de seguirmos na luta aguerrida pela conquista e garantia dos direitos da mulher", afirmou.