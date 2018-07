Senadores aprovam pacto de alfabetização O plenário do Senado aprovou ontem, em votação simbólica, o projeto de lei que cria incentivos para a alfabetização de todas as crianças nas escolas públicas até os 8 anos, por meio do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A proposta é originária da Medida Provisória 586/2012, que virou PL de conversão após ter sido alterada na Câmara. A matéria segue agora para sanção presidencial.