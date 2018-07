Senadores querem que Ministério Público investigue crise

O objetivo é buscar assinaturas de apoio de partidos e representantes da sociedade. A expectativa é de que a representação seja entregue ao MP na semana que vem.

"Ainda não é uma decisão partidária, mas a gente vai buscar o apoio não só de partidos, mas também de gente da sociedade", afirmou o senador Sérgio Guerra (PSDB-PE), presidente do partido.

Diversos parlamentares decidiram entrar com a representação após um encontro nesta quarta-feira. A iniciativa tem simpatia de senadores do PMDB, partido do presidente do Senado, José Sarney, principal alvo da crise que fustiga a instituição.

"Não tem nada a ver com o Sarney, a representação é em cima dos fatos denunciados", disse o senador Álvaro Dias (PSDB-PR).

(Reportagem de Natuza Nery; Edição de Maria Pia Palermo)