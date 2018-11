Senadores tucanos pedem medidas contra livro do MEC Os senadores tucanos Cyro Miranda (GO) e Alvaro Dias (PR) recorreram à Procuradoria-Geral da República para pedir medidas administrativas e judiciais com relação às denúncias sobre o material didático adotado pelo Ministério da Educação (MEC). Eles afirmam que os livros, além de conterem erros gramaticais, fazem críticas ao governo Fernando Henrique Cardoso e elogios ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Entre as medidas sugeridas, os tucanos pedem o "imediato" recolhimento do material didático com os erros e sua substituição.