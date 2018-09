Senegal diz que FAO deveria ser fechada

O presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, afirmou que a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) é um "desperdício de dinheiro" e deveria ser fechada. Wade fez o comentário dias depois de a FAO anunciar um plano de emergência para controlar o aumento no preço dos alimentos. A organização planeja destinar US$ 200 milhões para ajudar agricultores e aumentar a produção nos países mais afetados pela crise. "A atual situação é, em grande parte, culpa da organização, e os gritos de alarme não ajudarão", disse Wade, no domingo, em pronunciamento de rádio e televisão no Senegal. O presidente senegalês disse que o trabalho da FAO é duplicado por outras agências da ONU que funcionam mais efetivamente, como o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura. Wade afirmou que já havia pedido, no passado, para que a FAO fosse transferida de Roma para um país na África - o continente mais afetado pela falta de alimentos. "Dessa vez, eu estou indo além, nós deveríamos acabar com ela", afirmou. Greve Nesta segunda-feira, os padeiros da Nigéria iniciaram uma semana de greve em protesto contra o preço da farinha e do açúcar. O preço de alguns produtos quase dobraram nos últimos três anos, provocando distúrbios e protestos na África, na Ásia e na América Latina. O aumento da produção de biocombustíveis, o crescimento do consumo na Índia e na China, as colheitas magras e a alta no preços dos combustíveis e nos custos de transportes já foram responsabilizados pela recente escalada no preço dos alimentos. O Banco Mundial disse que 2 bilhões de pessoas em todo o mundo já foram afetadas pela atual crise e alertou que 100 milhões podem ser levados à pobreza. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.