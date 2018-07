Senegal nega extradição de ex-presidente do Chade para a Bélgica

Dias atrás, o presidente Abdoulaye Wade se disse favorável à extradição de Habre, que seria julgado sob uma lei belga que pune atos cometidos fora das suas fronteiras. Habre vive exilado no Senegal desde que foi deposto, em 1990.

Em nota, o tribunal responsável pelo caso disse ter rejeitado a extradição por razões técnicas, inclusive porque "a cópia do mandado internacional de prisão submetido no processo não era autêntico".

A União Africana recentemente pediu ao Senegal que julgue Habre por conta própria ou o extradite a um país que o faça.

Habre, de 69 anos, é acusado de matar milhares de pessoas e cometer outras atrocidades durante os oito anos em que passou no poder no país do centro-norte africano.

(Reportagem de Diadie Ba)