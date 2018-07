Senhas e fura-fila para ver o júri do caso Isabella Um bolinho de mulheres inquietas aguarda nos primeiros lugares da fila para assistir ao julgamento do casal Nardoni, que começou ontem no Fórum de Santana, zona norte de São Paulo. Elas esperam pela distribuição de senhas e já há controvérsia sobre a ordem de chegada. Fala-se em "furonas de fila": "Eu acho que a justiça tem de começar do lado de fora do tribunal", afirma a estudante de Psicologia Uiara Correa da Silva, de 29 anos, que diz estar ali desde as 8h30.