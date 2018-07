Senna está confirmado apenas para as duas próximas corridas

O sobrinho de 27 anos do tricampeão Ayrton Senna ficou com a vaga de Nick Heidfeld, mas não foram fornecidos detalhes sobre a mudança, anunciada na quarta-feira.

"Agora estou confirmado para esta corrida e para a próxima (na Itália)", disse Senna a repórteres no Grande Prêmio belga, na quinta-feira. "Mas por causa de algumas questões legais que precisam ser resolvidas, eles não podem confirmar se eu farei o resto do ano ou não. A intenção é que eu faça, mas ainda não pode ser confirmado," acrescentou.

Senna entrou na Renault como piloto reserva e de testes neste ano, depois de uma temporada estreante na qual não conseguiu marcar pontos com a Hispania (HRT).

O alemão Heidfeld era substituto do polonês Robert Kubica, que sofreu ferimentos graves em uma corrida de rali antes do início da temporada e ainda está se recuperando.

O lugar de Senna pode depender de mais do que resultados, com o piloto francês Romain Grosjean supostamente também na linha para um lugar assim que ele finalizar a temporada da categoria de base GP2, que ele atualmente lidera.

Os advogados de Heidfeld também devem contestar a saída do piloto, que marcou mais pontos depois de onze corridas do que o russo Vitaly Petrov, o outro piloto da equipe.

Senna disse que sua primeira corrida em um carro da Formula 1 competitivo seria um grande desafio, principalmente com mais da metade da temporada completada.

"Mas eu tenho participado em todos os encontros com os engenheiros, então estou bem atualizado com o que está acontecendo na equipe", disse o brasileiro, que dirigiu o carro de Heidfeld no treino livre de sexta-feira na Hungria, no mês passado.

"Foi muito útil sentir o carro e ver como ele se comporta, mas é claro que vai ser uma batalha dura para chegar ao nível desses caras. Eles estão correndo por onze disputas agora."