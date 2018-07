Senna sugere classificação separada para novas equipes em Mônaco

Bruno Senna, sobrinho do tricampeão mundial Ayrton que foi um grande vencedor nas ruas do principado do Mediterrâneo, disse que vai levantar a questão num encontro dos pilotos na sexta-feira antes do Grande Prêmio da Espanha do fim de semana.

As novas escuderias -- Hispania, Virgin Racing e Lotus -- estão muitos segundos atrás das equipes antigas e normalmente ocupam as últimas posições tanto no grid de largada quanto nas corridas.

"Temos que discutir isso com Charlie (Whiting, diretor de provas), como vamos fazer isso", disse Senna a jornalistas no motorhome da Hispania (HRT), que já pertenceu às ex- equipes Jordan e Super Aguri.

"Não é uma má ideia, para ser honesto, se eles tirassem seis ou oito carros do grupo... os carros mais lentos, e então os outros pilotos participam de uma sessão separada. Provavelmente será uma boa ideia para ambos", acrescentou.

"Não queremos alguém muito mais rápido que a gente nos passando, e eles não querem ter gente mais lenta à frente em todas as voltas. Isso é algo que estou pensando agora. Vou sugerir isso a eles e ver o que eles pensam."

Outros pilotos, com carros rápidos ou lentos, apoiaram a sugestão.

"Não sei como seria feito, mas acho que 24 carros na pista (de Mônaco) será complicado. Vai ser realmente difícil", disse o italiano Jarno Trulli, da Lotus.

Robert Kubica, da Renault, disse que a classificação será um enorme desafio nas ruas apertadas de Mônaco, onde ultrapassar é quase impossível.

"Este ano, com três equipes num ritmo muito mais lento, será muito mais difícil", disse o polonês a repórteres.