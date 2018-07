Senna vai dar nome a estação de metrô em SP

A companhia informou ontem que o nome vai aparecer nos mapas da rede que ficam dentro de todas as estações do Metrô. Os cartazes deverão ser trocados nos próximos três meses, pois estão desatualizados. A companhia disse, ainda, que não há prazo para alterar a "comunicação visual da estação", o que significa que o totem da entrada não deve mostrar o nome do piloto tão cedo.

Se depender de moradores do Jardim São Paulo, o nome não será a única mudança na estação. Idealizadores da homenagem, o empresário Luiz Carlos Kechichian, de 51 anos, e o designer e artista plástico Paulo Soláriz, de 59, planejam instalar uma escultura de Senna no local. "É uma homenagem mais do que justa", afirma Kechichian. "Senna nasceu e cresceu aqui no bairro, na Rua Condessa Siciliano. É um grande orgulho para a zona norte", conta o empresário. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.