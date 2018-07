Sensação térmica chega a 6ºc na zona sul de SP

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima na capital paulista chegou a 20ºC, registrada na estação do Mirante de Santana, na zona norte. A tarde de hoje deverá continuar com o céu encoberto e temperaturas baixas. A chuva diminuiu, mas um leve chuvisco pode ocorrer nas próximas horas. Os termômetros tendem a ficar próximos dos 12ºC, de acordo com o CGE.

Por volta das 15h, havia ainda sete pontos de alagamento na cidade, sendo dois intransitáveis: naa altura do nº 389 da rua Romão Gomes, no Butantã, sentido centro, e na Rua Prates, na região da Sé.