Sensus mostra Dilma com 35,1%, Marina com 25% e Aécio com 20,7% no 1º turno

Dilma tem 35,1 por cento das intenções de voto para o primeiro turno, ante 29,8 por cento no levantamento anterior, realizado entre 1º e 4 de setembro.

Marina passou a 25 por cento, ante 29,5 por cento, enquanto Aécio foi a 20,7 por cento, dos 15,2 por cento registrados no início do mês.

Em simulação de segundo turno, as duas candidatas estão empatadas, com Dilma somando 40,5 por cento e Marina 40,4 por cento. No início do mês a candidata do PSB derrotava a presidente por 47,6 a 32,8 por cento.

Quando o confronto é entre Dilma e Aécio, a petista vence, mas por placar apertado, uma vez que a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais. A petista tem 43,4 por cento contra 38,2 por cento do tucano --no início do mês o placar era de 39,3 a 35,4 por cento.

As pesquisas mais acompanhadas pelos analistas são Ibope e Datafolha, que têm abrangência maior. Levantamento Datafolha divulgado também nesta noite mostrou Dilma com 40 por cento, seguida por Marina com 27 por cento e Aécio com 18 por cento.

Em simulações de segundo turno do Datafolha, a presidente teria 47 por cento contra 43 por cento da candidata do PSB e 50 por cento contra 39 por cento do tucano. O Datafolha ouviu 11.474 pessoas entre quinta e sexta-feira em 402 municípios.

O Sensus realizou 2.000 entrevistas em 136 municípios entre segunda e sexta-feira.

(Por Alexandre Caverni)