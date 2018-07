Sentença a favor de casamento gay ameaça carreira de juiz

O presidente da Suprema Corte californiana, Ronald George, passou mais da metade de sua vida cultivando uma imagem de jurista cauteloso, e uma reputação de competente administrador da corte. No entanto, seu improvável legado como pioneiro dos direitos gays foi selado no dia 15 de maio, quando uma multidão se aglomerou par ouvir sua decisão sobre casamentos do mesmo sexo. Agora, o defensor da pena de morte está recebendo, dos detratores do casamento gay, as mesmas reclamações de "ativismo judicial" que ele trabalhou tanto tempo para evitar durante seus 17 anos na Suprema Corte da Califórnia, e 34 anos como juiz nesse Estado. Ele provavelmente vai ter que montar uma campanha cara e agressiva para permanecer em seu cargo nas eleições de 2010. "Sem dúvida, Ron George deve ser enxotado por ter votado a favor do casamento gay", disse Mike Spence, presidente da conservadora Assembléia Republicana da Califórnia. "Ele foi bastante radical em sua visão do que forma uma família." George não se desculpa por ter liderado uma causa política perigosa. "Eu realmente senti que como um presidente de tribunal tinha que ter a coragem, porque sabia que haveria uma controvérsia substancial a respeito desse assunto", disse. A decisão pioneira reverteu a proibição, na Califórnia, a casamentos do mesmo sexo, estendendo à homossexualidade os mesmos direitos civis assegurados às diferentes raças e religiões. Decisões tomadas na Califórnia geralmente são seguidas por cortes de outros Estados. Até a decisão do casamento gay, George era mais conhecido por seus feitos administrativos e progresso político que por suas decisões na corte. Sua opinião sobre o casamento gay surpreendeu a comunidade, que esperava uma proibição desse tipo de união, disse Gerald Uelmen, da Universidade de Santa Clara. "A maior parte das pessoas pensou que seu legado seria a modernização administrativa da corte", disse. "Eu acho que a decisão dos casamentos agora vai ser seu legado principal."