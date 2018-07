Aline, que tinha 18 anos, foi encontrada seminua sobre um túmulo, com os braços abertos e os pés sobrepostos, lembrando a posição do Cristo crucificado. Seu corpo tinha 17 perfurações. No jogo RPG, os participantes assumem personagens do bem e do mal. A promotoria acredita que Aline perdeu uma partida e pagou com a própria vida.