'Senti o sabor do lixo e não larguei mais' O alcoolismo e o desemprego do marido empurraram Geruza dos Santos para o trabalho exaustivo no lixão. Pernambucana, com oito filhos, olhava com curiosidade a vizinha que chegava do trabalho com sacola do mercado. "Todo dia era dia de compra. Perguntei para uma das filhas onde a mãe trabalhava e soube do aterro", lembra. Na primeira noite revirando lixo, ganhou o suficiente para comprar "contrafilé, leite, queijo, mortadela, tudo o que os meninos gostavam". "Senti o sabor do lixo e não larguei mais."