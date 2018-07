Sentimento do consumidor dos EUA esfria no começo de julho O sentimento do consumidor dos Estados Unidos esfriou novamente no começo de julho para o menor nível em sete meses, à medida que os norte-americanos estão com uma visão negativa sobre suas finanças e com a perspectiva sobre o emprego, mostrou nesta sexta-feira a pesquisa da Thomson Reuters com a Universidade de Michigan.