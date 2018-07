Seop prende 37 no Rio por urinar em via pública A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) do Rio informou que, durante o desfile do Cordão da Bola Preta, na manhã deste sábado, 37 pessoas foram levadas à delegacia por urinarem em via pública. O Bola Preta é um dos mais tradicionais e populares blocos do carnaval de rua do Rio. Os organizadores calcularam que de 2 milhões a 2,5 milhões de foliões passariam pela Avenida Rio Branco, a principal do Centro do Rio.