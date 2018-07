S&P rebaixa rating da petrolífera OGX para 'B-', com perspectiva negativa A Standard & Poors reduziu nesta quarta-feira o rating de crédito corporativo da OGX de "B" para "B-", com perspectiva negativa, por conta do fraco desempenho operacional da companhia de petróleo do grupo do bilionário Eike Batista.