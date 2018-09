Separação conjugal termina em tragédia familiar em PE Uma separação conjugal culminou numa tragédia familiar na noite de ontem, no bairro do Hipódromo, em Recife (PE). Inconformado com o fim do casamento, Acyr de Oliveira Correia matou uma das filhas, Priscila Gomes Correia, feriu a outra, Lissandra Gomes Correia, e, na sequência, se matou. O cárcere privado teve início no final da tarde, mas apenas às 18h50 a Polícia Militar foi acionada, cercando o local. A invasão ocorreu às 21 horas, depois de os policiais ouvirem um disparo.