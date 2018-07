Na metade do show, Zezé, com o violão nas mãos, disse que estava à vontade. "Vou cantar uma música que não está no roteiro", afirmou, antes de contar que seus pais tinham viajado até Curitiba.

Pediu para auxiliares trazerem a letra de O Portão, de Roberto Carlos. Enquanto cantava, caiu no choro. A plateia levantou-se e aplaudiu. / EVANDRO FADEL