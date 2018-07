Separatistas pró-Rússia matam 10 soldados em ataque no leste da Ucrânia

Os rebeldes anunciaram ter "capturado bons troféus" e forçado o recuo das forças do governo no entorno da cidade de Shakhtarsk, onde as autoridades ucranianas disseram que uma unidade de paraquedistas que se movia de uma base para outra foi alvo de projéteis de morteiro e de tanques.

Shakhtarsk fica perto das terras de topografia ondulada onde o avião caiu em 17 de julho, matando 298 pessoas, numa região em que os combates estão intensos há vários dias por causa da operação do Exército ucraniano para tentar debelar a rebelião separatista.

"Nossos soldados foram emboscados", afirmou Kiev em um comunicado no Facebook.

Em outro episódio de violência, autoridades de Luhansk disseram que cinco civis foram mortos e nove feridos nas últimas 24 horas na cidade, um dos dois últimos bastiões dos rebeldes.

Depois da derrubada do avião malaio as forças do governo intensificaram sua ofensiva militar na região leste da Ucrânia, cuja maioria da população é de língua russa, forçando os rebeldes a abandonar diversas cidades e se concentrarem em Luhansk e Donetsk.

(Reportagem de Pavel Polityuk e Natalia Zinets)