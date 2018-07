Separatistas ucranianos derrubam helicóptero e 14 militares morrem Separatistas pró-Rússia derrubaram nesta quinta-feira um helicóptero do Exército da Ucrânia, matando 14 militares, incluindo um general, enquanto as forças do governo levam adiante uma ofensiva para esmagar rebeliões no leste do país, intensificada depois da eleição de um novo presidente no domingo.