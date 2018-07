Sepultada a 242ª vítima do incêndio na boate Kiss O corpo da estudante Mariane Wallau Vielmo, de 24 anos, foi sepultado nesta segunda-feira, 20, no Cemitério Santa Rita de Cássia, em Santa Maria. Ela é a 242ª vítima do incêndio da boate Kiss e morreu na madrugada de domingo, de infecções e pneumonia, depois de ficar 112 dias internada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A jovem era natural de Santiago do Boqueirão (RS) e cursava Sistemas de Informação no Centro Universitário Fransciscano (Unifra).