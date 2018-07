Sepultamentos tinham adorno feito com dente de onça

Na Toca do Enoque, no Parque Nacional Serra das Confusões, três sepultamentos foram evidenciados pelos pesquisadores. Dois eram individuais e o terceiro, coletivo. Neste último havia pelo menos 12 indivíduos.

De acordo com a arqueóloga Gisele Felice, uma das responsáveis pela descoberta, entre as principais características desses funerais está a grande quantidade de adornos elaborados a partir de dentes caninos de onças e raposas e de ossos de cervídeos e aves. A cronologia para esses vestígios está entre 6.220 e 8.270 anos atrás.

Conforme a arqueóloga, no sítio Toca da Serra do Alto do Capim, muitos fragmentos de ossos humanos queimados foram encontrados, o que indica uma possível incineração dos corpos na camada mais profunda do abrigo.

Um sepultamento foi realizado em uma cova forrada por capim. O corpo estava envolvido em uma espécie de fibra trançada, que poderia ser uma rede ou uma esteira. As datações obtidas para esse sítio foram de 6.180 anos e 8.590 anos atrás.

Rede de esgoto. O sítio Caixa D"Água/Buritizeiro, em Minas Gerais, foi descoberto em 1983, durante as obras para a instalação de rede de esgoto em um terreno no centro da cidade de Buritizeiro, localizada no norte do Estado.

Entre 2005 e 2007, foram exumados 45 esqueletos adultos do sepultamento coletivo. A datação indicou que os indivíduos viveram entre 5 mil e 6 mil anos atrás, no período do Holoceno Médio. Outros esqueletos foram preservados para estudos futuros.

Supostas oferendas e instrumentos encontrados nas sepulturas sugerem uma "indústria" de artefatos feitos à base de seixos - pedregulhos encontrados nas margens dos rios.

CRONOLOGIA

Mudança populacional

11,5 mil a 10,5 mil anos

Luzia

Brasileira mais antiga conhecida tinha feições negroides

8 mil a 6 mil anos atrás Sítios

Na Serra das Confusões (PI) e em Buritizeiro (MG)

5 mil anos

Índios modernos

Com características mongoloides