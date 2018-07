Sequestrador de filha de Silvio Santos é recapturado Policiais militares responsáveis pelo patrulhamento na região de Itaquera, na zona leste de São Paulo, recapturaram, no início da noite de ontem, Marcelo Batista dos Santos, o "Pirata", acusado de participação no sequestro de Patrícia Abravanel, filha do empresário Silvio Santos, dono do SBT.