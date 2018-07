As negociações entre o grupo e o pai da vítima foram acompanhadas pela polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o sequestro ocorreu às 6h30 quando o jovem seguia para a faculdade. A vítima ficou cerca de 12 horas em um cativeiro, em Itapuã, a céu aberto com os olhos vendados, amordaçado e amarrado com os cadarços dos sapatos. Durante esse período, ele foi ameaçado com um revólver.