Sequestrador no DF libera refém e se entrega Terminou por volta das 16h30 desta segunda-feira, 29, em Brasília o sequestro de um funcionário do hotel Saint Peter, que foi mantido refém por cerca de sete horas. O sequestrador, identificado como Jac Souza dos Santos, depois de se hospedar no hotel, localizado na área central da capital federal, rendeu o mensageiro do estabelecimento e mandou que os hóspedes deixassem o local, informando que seria um ato de terrorismo.