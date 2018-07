Sequestradores de avião sudanês libertam apenas passageiros Sequestradores que forçaram um avião sudanês a pousar na Líbia libertaram todos os passageiros na quarta-feira, mas ainda mantêm sete tripulantes, informou uma autoridade responsável pela aviação libanesa. A aeronave foi sequestrada na terça-feira depois de deixar a conturbada região de Darfur, no Sudão, e foi forçada a aterrissar no oásis de Kufrah, no deserto do Saara. Os sequestradores disseram ser membros de uma facção rebelde de Darfur. A Autoridade Civil de Aviação da Líbia disse que 95 passageiros estavam no Boeing 737/200. "Podemos confirmar que todos os passageiros do avião foram libertados pelos sequestradores", disse uma importante autoridade do órgão à Reuters. O órgão ainda falava com os sequestradores para obter a libertação de sete tripulantes, segundo outra autoridade. As autoridades da Líbia disseram que havia pelo menos 10 sequestradores. O piloto disse às autoridades libanesas que os sequestradores eram membros de um braço do Movimento da Libertação Líbia (MLL), grupo rebelde de Darfur, e queriam se encontrar com o líder Abdel Wahed Nur em Paris, segundo a agência de notícias estatal Jana. Mas a MLL negou veementemente que os sequestradores fossem membros do grupo.