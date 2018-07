Sequestro de adolescentes no RJ pode ter sido vingança Uma adolescente de 16 anos, moradora de Guarulhos, na Grande São Paulo, conseguiu fugir do cativeiro na quinta-feira, 39 dias após ser sequestrada. Os criminosos a levaram para Itaguaí, na Baixada Fluminense, onde atuam como traficantes. A polícia prendeu dois acusados de participar do sequestro, e suspeita que a ação criminosa tenha sido vingança contra um tio da jovem, que seria viciado em crack e teria dívidas com traficantes. Outra adolescente, sequestrada na mesma ocasião, continua desaparecida.