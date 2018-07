Sequestro de estrangeiros no Saara dá caráter global a guerra no Mali

Mais de 24 horas depois da invasão de homens armados na instalação de extração de gás e no alojamento anexo, na madrugada de quarta-feira, pouco se sabe além da declaração do grupo que se autointitula "Batalhão de Sangue", que diz manter 41 estrangeiros como reféns, inclusive japoneses, norte-americanos e europeus, na localidade de Titantourine, nas profundezas do Saara.

A emissora de TV France 24 disse, citando um dos reféns com quem falou por telefone, que os sequestradores estão fortemente armados e que ameaçaram explodir a instalação se o Exército argelino tentar libertar os reféns. De acordo com a emissora, citando o refém que pediu anonimato, alguns deles foram obrigados a vestir cinturões com explosivos.

O chanceler britânico, William Hague, confirmou que um cidadão do seu país foi morto e que vários outros estão como reféns. A imprensa argelina disse que um argelino foi morto no ataque. Outra reportagem local dá conta da morte de um francês.

O número preciso e as nacionalidades dos reféns estrangeiros não puderam ser confirmados.

Os militantes dizem ter sete norte-americanos em seu poder -- cifra que autoridades dos EUA afirmaram não ter como confirmar. A estatal petrolífera norueguesa Statoil disse que nove funcionários noruegueses e três argelinos foram sequestrados. A imprensa do Japão informou que cinco japoneses a serviço da firma de engenharia JGC também estão como reféns.

"Essa é uma situação perigosa e que se desenvolve rapidamente", disse Hague a jornalistas em Sydney na quinta-feira, acrescentando que funcionários diplomáticos no país estão sob segurança reforçada.

O secretário de Defesa dos EUA, Leon Panetta, tratou de "assegurar ao povo norte-americano que os Estados Unidos vão tomar todas as medidas necessárias e adequadas que sejam necessárias para lidar com essa situação.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse durante visita ao Vietnã que seu país "nunca irá tolerar tal ato", segundo a agência de notícias Jiji. Seu governo realizou uma reunião emergencial e disse estar trabalhando com outros países para liberar os reféns japoneses.

Uma coisa está clara: a chamativa reação à intervenção militar francesa iniciada na semana passada no Mali obriga o presidente da França, François Hollande, a tomar decisões difíceis, e espalha esse conflito para bem além do continente africano, desafiando os EUA e a Europa.

Liderado por argelinos com atuação anterior em guerrilhas no Afeganistão, o "Batalhão de Sangue" exigiu que a França suspenda a ação militar contra militantes islâmicos no norte do Mali, uma operação que tem o aval de aliados ocidentais e africanos que temem que a Al Qaeda esteja construindo um refúgio no Saara, aproveitando a injeção de combatentes e armas das forças derrotadas do regime líbio de Muammar Gaddafi.

Hollande não se manifestou especificamente sobre o sequestro, mas já disse que a intervenção francesa no Mali será longa e árdua, e que alvos franceses e ocidentais como um todo passam a correr mais riscos, dentro e fora da África.

O governo argelino descartou negociar com os sequestradores, que paralisaram a instalação responsável por 10 por cento da produção argelina de gás, da qual grande parte é bombeada para a Europa.

Os militantes, que se comunicam por meio de contatos estabelecidos com a imprensa da vizinha Mauritânia, disseram ter dezenas de homens armados com morteiros e mísseis antiaéreos na base, que fica nos arredores da cidade de Amenas, a cerca de cem quilômetros da fronteira com a Líbia.

Eles disseram ter repelido um avanço de forças argelinas na noite de quarta-feira, algo que o governo não comentou. Antes, autoridades disseram que cerca de 20 homens realizavam o sequestro.

A agência de notícias oficial da Argélia, APS, disse nesta quinta-feira que trinta trabalhadores argelinos conseguiram escapar do local.

Os militantes não fizeram nenhuma ameaça explícita, mas deixaram claro que a vida dos reféns corre risco. "Responsabilizamos completamente o governo argelino, o governo francês e os países dos reféns se nossas exigências não forem cumpridas, e cabe a eles conter a brutal agressão contra o povo do Mali", disse nota divulgada pela imprensa mauritana.

Eles condenaram o governo laico da Argélia por permitir que aviões franceses sobrevoem seu território a caminho do Mali, e também acusaram Argel de fechar sua fronteira para refugiados malineses.

A imprensa francesa disse que os militantes também estão exigindo a libertação de companheiros presos na Argélia, cujo governo travou uma sangrenta guerra contra grupos islâmicos na década de 1990.

