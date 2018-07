Sequestro de família quase acaba em tragédia em SP

O acidente aconteceu por volta das 3h da manhã desta sexta-feira, no quilômetro 220 da rodovia. Três bandidos estavam no carro roubado e fugiram abandonando as vítimas feridas no porta-malas. O casal foi resgatado após agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária do Rio localizarem o veículo na estrada. Eles retornavam de um turno de trabalho e pararam para verificar se o acidente deixara vítimas. Celso Ernesto e Dalva Ribeiro estavam com muitos ferimentos e foram encaminhados ao hospital municipal de Piraí, onde o caso foi registrado.

A três quilômetros do local, a polícia localizou um dos bandidos ainda na madrugada. Gabriel Gustavo Pereira, de 19 anos, foi preso com ferimentos e marcas de sangue. Pela manhã, outros dois criminosos foram localizados. Eduardo Silva Julião Paiva, de 19 anos, e Cleison Junior de Oliveira, 26, desciam a serra a pé, pela mata, quando foram presos próximos à cidade de Paracambi. Cleison Júnior passou por uma cirurgia e está sob custódia no hospital.

Além deles, outros dois integrantes da quadrilha permaneceram em Cruzeiro, onde mantiveram o filho do casal em cárcere privado, amarrado e amordaçado por mais de 12 horas. Após a prisão dos envolvidos, a polícia da cidade foi acionada e invadiu a residência. Um dos criminosos foi preso e outro fugiu. Com eles foram encontradas uma arma de brinquedo, duas facas e munições de fuzil, de uso exclusivo do Exército. Cleison Júnior e o suspeito foragido eram militares do Tiro de Guerra no quartel de Cruzeiro.

De acordo com o delegado titular de Piraí, Marcelo Haddad, os criminosos teriam usado drogas e consumido álcool quando iniciaram a ação e não tinham planejado o sequestro. O objetivo seria roubar objetos de valor e dinheiro da família para comprar drogas. Eles fizeram saques em Cruzeiro e planejavam fazer novas retiradas no Rio de Janeiro antes de matar o casal, segundo o depoimento prestado na delegacia.

"Eles decidiram matá-los pois foram reconhecidos pelo filho, Emerson. Eles eram amigos do bairro e, mesmo com o capuz, ele conseguiu reconhecer a voz de um dos bandidos", afirmou o delegado. Segundo Haddad, os criminosos estão presos na delegacia e serão encaminhados à Casa de Custódia de Volta Redonda, na serra fluminense. Eles vão ser indiciados por formação de quadrilha, roubo com retenção da vítima, porte ilegal de munição e extorsão qualificada.

Ainda segundo o delegado, o casal sequestrado está traumatizado e muito abatido com a situação. Em depoimento, eles afirmaram ter recebido diversas ameaças de morte, além de agressões físicas e verbais. O filho do casal também foi agredido e os bandidos ameaçaram cortar a garganta dele caso fizesse alguma denúncia. O casal foi levado de volta a Cruzeiro por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal.