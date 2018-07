Seqüestro em Santo André já dura 40 horas Lindembergue Fernandes Alves, de 22 anos, mantém a ex-namorada de 15 anos refém no apartamento da menina por 40 horas, em um conjunto habitacional no Jardim Santo André, em Santo André, ABC paulista. Na noite de terça-feira, ele libertou a amiga da ex-namorada do rapaz, identificada como Nayara. A garota, de 15 anos, passa bem e não apresenta ferimentos. Alves invadiu o apartamento por volta das 13h30 da segunda-feira, 13, por estar inconformado com o fim do relacionamento com Heloá, também de 15 anos. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) continua as negociações para tentar libertar a segunda vítima e na madrugada desta quarta-feira se aproximou mais do prédio, o que pode indicar uma mudança na forma de negociar com o jovem.