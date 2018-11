Sequestro relâmpago termina em tiroteio e dois presos

Quando voltava para casa, a vítima foi obrigada a diminuir bruscamente a velocidade do Meriva branco ao ver uma moto derrapando na pista logo à frente. Sem saber que se tratava de uma encenação de dois assaltantes, o administrador praticamente parou o veículo na estrada, sendo abordado pela dupla, armada com um revólver calibre 38.

Policiais militares da Força Tática do 44º Batalhão, acionados pelo Centro de Operações 190 da PM, que recebeu uma ligação de uma testemunha do assalto, localizaram o veículo na Rua Pau-Ferro, na mesma região. No carro estavam a vítima e dois bandidos - entre eles um dos ocupantes da moto. O piloto da motocicleta acabou preso na mesma região minutos depois.

Os assaltantes, após atirarem contra os policiais, deixaram o carro e fugiram em direção a um matagal, onde o tiroteio prosseguiu. Os dois então tentaram se esconder no interior de uma casa e foram denunciados por testemunhas. Um deles foi preso, o outro, conhecido apenas como "Chiclete", mesmo baleado, segundo a PM, conseguiu fugir.

Os dois homens presos são: Sérgio Ricardo Merenda, de 26 anos, que já tem passagem pela polícia por roubo, e Felipe Canavarro Nascimento, de 22 anos. Os bandidos já haviam separado relógio, celular, carteira e dinheiro do administrador, que saiu ileso. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.